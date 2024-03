Joshua Brenet, defesa do Twente, foi condenado a um mês de prisão por ter sido apanhado duas vezes a conduzir sem carta de condução válida.

O Ministério Público pedia o cumprimento de 60 horas de trabalho comunitário e uma semana de prisão com pena suspensa, mas o juiz aplicou ao internacional dos Países Baixos uma sentença mais pesada.

«Ele sabia que não podia dirigir. É como se tivesse recebido um cartão vermelho e continuasse a jogar», referiu o juiz na leitura da sentença.

Brenet ficou sem carta de dezembro de 2020 depois de ter sido apanhado a conduzir alcoolizado. Para recuperar a licença, teria de frequentar novas aulas, o que nunca aconteceu. No ano passado foi apanhado a conduzir sem carta duas vezes em janeiro: a primeira no dia 10 e a segunda no dia 23.

A sentença é passível de recurso, pelo que o futebolista de 30 anos pode permanecer em liberdade.

Esta não é a primeira vez que o jogador de 30 anos enfrenta problemas na justiça. Em novembro de 2021 foi condenado a 20 horas de serviço comunitário por agredir a namorada.