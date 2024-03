Findadas as «mini-férias», o plantel do FC Porto retomou esta terça-feira os treinos, no Olival, tendo em vista a visita ao Estoril, a contar para a 27.ª jornada da Liga.

Esta manhã, Eustáquio reintegrou o grupo, regressado dos compromissos pela seleção do Canadá. Em sentido oposto, Diogo Costa, Pepe, João Mário, Francisco Conceição, Bernardo Folha (Portugal sub-21), Wendell, Pepê, Galeno, Taremi, Jorge Sánchez e Alan Varela (Argentina sub-23) continuam ao serviço das respetivas seleções.

No boletim clínico, Marcano e Zaidu prosseguem com o tratamento. Por sua vez, Nico González realizou treino integrado condicionado.

Os comandados de Sérgio Conceição retomam a «missão Estoril» na manhã desta quarta-feira, uma vez mais no Olival. O encontro no Estádio António Coimbra da Mota está agendado para este sábado, às 20h30.