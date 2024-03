Dai Yongge, dono do Reading, aceitou, esta segunda-feira, uma proposta de um investidor estrangeiro para a compra do clube, que atua no terceiro escalão do futebol inglês.

Em comunicado, o Reading confirma que «ambas as partes estão agora num período de negociações», que pode demorar até dois meses até estar concluído, altura em que o novo comprador vai ser anunciado. Mais acrescenta que a proposta inclui a compra da parte que Dai Yongge detém no clube, assim como o estádio e o centro de treinos.

Atualmente, o Reading ocupa o 18.º lugar da «League One», a terceira divisão britânica, com 42 pontos, seis acima da zona de despromoção.