Cerca de três semanas depois da vitória na Bélgica, o Benfica tenta fechar o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões em Lisboa, diante do Brugge.

Nos encarnados, Chiquinho e Gonçalo Guedes estão recuperados e podem voltar às opções iniciais de Roger Schmidt.

De resto, a maior dúvida será mesmo com Chiquinho: o médio português tem feito dupla com Florentino no meio-campo desde a saída de Enzo, com Aursnes a atuar uns metros mais à frente. No entanto, na ausência de Chiquinho, foi mesmo o norueguês a jogar ao lado de Tino e Schmidt, antes do jogo, não quis revelar que plano vai utilizar.

Além da dupla, o treinador das águias confirmou também a disponibilidade de Alexander Bah, isto depois de o lateral-direito ter feito trabalho de ginásio na véspera do encontro.

O Benfica defronta o Brugge esta terça-feira, no Estádio da Luz, a partir das 20h00: siga aqui o jogo AO MINUTO.

Veja na galeria acima associada o onze provável do Benfica para a partida.