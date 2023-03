O futebolista do Club Brugge, Noa Lang, mostrou motivação, esta segunda-feira, para ajudar a equipa belga a superar o mau momento e obter um bom resultado frente ao Benfica, no duelo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O Club Brugge vai procurar, na terça-feira, contrariar uma desvantagem de 2-0 sofrida na primeira mão, no jogo que se segue à derrota na liga belga, frente ao Oostende, por 3-0.

«No futebol, é difícil explicar, mas temos de estar com a confiança em altíssimo nível. Chegar [ndr: à Liga dos Campeões] não é assim tão difícil, mas sim permanecer lá. Tivemos um mau resultado, é complicado lidar, mas temos agora novo desafio para demonstrar que aprendemos com o jogo de sexta-feira. Não são as palavras que vão mudar isso, são os atos no campo», começou por dizer Lang, de 23 anos, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, esperançado num êxito contra a equipa comandada por Roger Schmidt.

«Sinto-me um dos líderes e vou tentar ser um líder amanhã. Todos sabem que estamos numa situação difícil e sei que sou eu quem pode tirar a equipa desta situação. Tento ajudar como posso. Sabemos o que fazer e, no futebol, tudo pode acontecer. Sou um jogador que faz a diferença e entendo que as pessoas esperam muito de mim, mas estou contente com isso, gosto disso», expressou.

«Sinto que tenho essa responsabilidade pelo facto de ser importante para a equipa e pelos resultados menos conseguidos. Tenho de fazer mais e tenho qualidade para ir mais longe no futuro. É uma motivação, porque são jogos com que sempre sonhei quando era pequenino. Gosto do que estou a fazer e estou muito agradecido por representar este clube bonito. Esperamos chegar mais longe na Liga dos Campeões», desejou.

Na antevisão, o treinador Scott Parker também mostrou «confiança» para o reencontro com o Benfica.

O Benfica-Club Brugge tem início agendado para as 20 horas de terça-feira, no Estádio da Luz. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.