Scott Parker, treinador do Club Brugge, garante que a sua equipa ainda não desistiu de assegurar o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões, apesar da derrota por 2-0 em casa frente ao Benfica.

O treinador inglês admite que a tarefa não é fácil, mas lembra a forma como o Benfica marcou os dois golos na primeira mão, com erros individuais dos seus jogadores.

«Já o disse antes: é um desafio enorme aquele que temos pela frente, tendo em conta o que aconteceu no primeiro jogo. O jogo foi decidido em dois erros, depois de termos tido um golo anulado pelo VAR. É claro para todos que viemos aqui com um enorme desafio pela frente, como equipa e como clube, mas espero que consigamos dar uma boa resposta», começou por dizer.

Parker chega a esta partida com o lugar de treinador em risco, sobretudo depois de no passado fim de semana ter perdido com o antepenúltimo classificado da liga belga por 3-0, e essa derrota dominou a conferência de antevisão ao jogo no Estádio da Luz.

O inglês admite que a exibição da sua equipa esteve muito abaixo do expectável e, também por essa razão, diz preferir olhar para o jogo da primeira mão com Benfica, até porque isso lhe dá… confiança.

«O último jogo do campeonato foi um grande revés que não esperávamos. Foi um choque para todos nós. Por isso, prefiro olhar para o jogo da primeira mão com o Benfica. Aí mostrámos ser uma equipa confiante, podíamos ter-nos superiorizado ao Benfica antes dos dois erros. E isso dá-me grande confiança para o jogo desta terça-feira», declara.

O treinador deixou, contudo, grandes elogios ao Benfica, que considera uma equipa de grande nível.

«Vejo o Benfica como uma equipa de topo, com qualidade individual, e atributos excecionais, como vimos na primeira mão. Enfrentamos uma grande equipa que está a fazer coisas muito boas esta época», finalizou.