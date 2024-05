Dados divulgados esta segunda-feira pelo Observatório do Futebol (CIES) colocam António Silva entre os centrais sub-23 com maior eficácia de passe nas oito principais Ligas europeias.

O defesa do Benfica registou 94.1 por cento de acerto, menos três décimas face ao líder, o alemão Malick Thiaw, de 22 anos, do Milan.

O pódio fica completo com o neerlandês Jorrel Hato, central de 18 anos do Ajax (94 por cento).

Entre caras conhecidas, Ousmane Diomandé – do Sporting – ocupa o sexto lugar desta lista (93.6 por cento), em igualdade com Ahmetcan Kaplan, do Ajax. Para esta avaliação, o CIES teve em conta apenas jogadores que acumularam, pelo menos, 900 minutos nos respetivos campeonatos.

Na última edição da Liga, António Silva disputou 30 partidas e acumulou 2618 minutos, além de dois golos.