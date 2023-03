A culpa só pode ser dos pais, garante António Silva.

O jovem defesa central do Benfica diz que não consegue explicar a personalidade que mostra dentro de campo, apesar de ter apenas 19 anos e de já ser titular nas águias, além de ter jogado por Portugal no último Mundial.

«Dentro de campo, tento fazer o mesmo que já fazia na formação. A atitude é o reflexo do que sou no dia a dia. Tento ser mais calmo possível e ajudar os meus colegas. Não sei porque sou assim. É algo que vem desde o berço, deve ser por causa dos meus pais também. Tento fazer o que sei de melhor para ajudar os meus colegas», disse em conferência de imprensa, na antevisão ao jogo com o Club Brugge, da segunda mão dos oitavos de final da Champions.

O jogador formado no Seixal tem jogado ao lado de Nico Otamendi, experiente central que se sagrou campeão do Mundo em dezembro e diz sentir que isso é um privilégio que todos no Benfica têm de aproveitar.

«Sou um privilegiado por poder partilhar o campo com ele. Todos no Benfica somos uns privilegiados por jogar com alguém que tem uma experiência enorme no futebol mundial. E eu estou a aproveitar imenso por jogar ao lado dele», disse, desvalorizando o facto de o argentino estar em final de contrato: «As questões contratuais são entre ele e o clube».