O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, deixou rasgados elogio a Darwin Núñez, antes da segunda mão com o Benfica, para os quartos de final da Liga dos Campeões. O alemão augura um grande futuro ao uruguaio.

«Se jogamos a duas mãos, significa que estamos no intervalo e, se eu estivesse sentado no balneário ao intervalo a vencer por 3-1, diria que temos de ir atrás do objetivo, temos de atacar. É o que temos de fazer. Não fiquei surpreendido com a qualidade do Benfica, achei que eles foram muito bons. Mas nós também fomos, especialmente na primeira parte, jogámos muito bem», começou por dizer Klopp sobre os encarnados, na entrevista individual, antes da conferência de imprensa de antevisão ao jogo.

Depois, o treinador germânico apontou a Darwin Núñez. «Não sei para onde ele vai, mas olhando à sua idade, números e talento é claro que vai ter uma grande carreira, se se mantiver sem lesões. Tem tudo o que é necessário para um avançado de topo no futebol internacional.»