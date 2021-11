Após uma primeira temporada de adaptação, Darwin Nuñez tem agarrado a titularidade no Benfica e já desperta a cobiça dos principais tubarões europeus. Quem o diz é o empresário do uruguaio, Edgardo Lasalvia.

«O Darwin realmente tem um grande potencial, mas não somos condicionados pelos rumores dos jornais. Olhamos para isto com tranquilidade e orgulho, ele não se deve deslumbrar com os rumores. Tem consciência de que está a viver um belo momento e sabe que terá que continuar assim, mantendo os pés no chão», começou por dizer ao Tuttomercato.

Questionado sobre o interesse da Juventus, que tem feito eco em Itália, o agente do uruguaio preferiu 'jogar à defesa'.

«Por respeito, e por uma questão de profissionalismo, não posso dizer os nomes das equipas com quem falámos. Os principais clubes europeus contactaram-nos para comprar o Darwin, o que significa que ele está a ir bem», reconheceu.

Edgardo Lasalvia assumiu ainda que vai reunir em breve com o presidente dos encarnados para abordar a situação do avançado de 22 anos.

«Estamos em contacto com o Benfica, nos próximos dias vou à Europa e haverá um encontro com o Rui Costa. Trabalharemos por uma negociação que ocorrerá em junho ou julho. Estamos tranquilos, procuramos fazer o melhor por ele e pelo Benfica», apontou.

Na presente época, Darwin conta com 13 partidas realizadas, nas quais anotou oito golos e duas assistências.