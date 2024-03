A polícia de Rosário prendeu Tamara León, líder de um grupo criminoso ligado ao tráfico de droga chamado «Los Monos», que é acusada de ser a mentora da ameaça a Di María.

A detenção foi realizada após uma série de operações da Divisão da Unidade Operacional de Rosário, da Polícia Federal e das Forças Federais.

O grupo foi praticamente desmantelado, após nove detenções ligadas ao caso Di María e ao tráfico de drogas. Os atacantes Pablo Ezequiel Acotto, Sara Bélen Gutierrez e Gabriel Ismael Pastore também já tinham sido presos.

«Dei-vos a minha palavra: vamos prender cada um dos membros destes gangues. Estamos a fazê-lo», anunciou a ministra da Segurança Nacional da Argentina, Patrícia Bullrich, nas redes sociais.

Na madrugada de segunda-feira, foi deixado um bilhete junto à residência onde Di María fica quando se desloca a Rosário, destinado à família do jogador do Benfica. «Diga ao seu filho Ángel que não volte mais a Rosário, porque senão vamos estragar tudo matando um membro da família. Nem mesmo Pullaro [Maximiliano Pullaro, governador da província de Santa Fé] te vai salvar. Não deitamos fora pedaços de papel. Disparamos chumbo e as pessoas acabam mortas», dizia a mensagem.