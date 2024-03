Os autores das ameaças à família de Ángel Di María foram detidos esta quarta-feira, anunciou a ministra de segurança da Argentina, Patricia Bullrich.

As autoridades argentinas detiveram um homem, investigado por tráfico de drogas, que foi apanhado por uma escuta telefónica a confessar ser o autor das ameaças. Foram ainda detidos dois cúmplices: outro homem e uma mulher.

DETENIDOS LOS RESPONSABLES DE LAS AMENAZAS Y DISPAROS CONTRA ÁNGEL DI MARIA Y SU FAMILIA



Pablo Acotto, quien estaba siendo investigado por narcotráfico confesó, en escuchas telefónicas, ser el autor, y Sara Belén Gutiérrez y Gabriel Ismael Pastore, cómplices, fueron detenidos… pic.twitter.com/EEyFCHEQMt — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 27, 2024

Recorde-se que, na madrugada de segunda-feira, a família de Di María foi ameaçada com tiros e com um bilhete deixado à porta do apartamento do jogador, em Funes, perto da cidade de Rosário. Os autores das ameaças deixaram um bilhete, que continha uma mensagem para o jogador.

«Diga ao seu filho Ángel para não voltar a Rosário porque senão vamos estragar tudo e matar um membro da família. Nem mesmo Pullaro (Governador da província de Santa Fé) te vai salvar. Não mandamos fora pedaços de papel. Disparamos chumbo e as pessoas acabam mortas», podia ler-se.

Di María, que segundo Rodrigo De Paul recebeu a notícia «em lágrimas», foi a jogo pela Argentina na última madrugada e apontou um dos golos na vitória sobre a Costa Rica (3-1).

O avançado de 36 anos está em final de contrato com o Benfica e tem manifestado a vontade em regressar ao Rosario Central, embora também já tenha demonstrado preocupação pela crescente onda de violência e tráfico na cidade.