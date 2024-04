Apesar de ter visto recentemente a sua família ser ameaçada de morte na Argentina, Di María continua decidido a regressar ao país de origem para representar o Rosario Central, segundo apurou o Maisfutebol.

Pessoas próximas do craque argentino admitem que a delicada situação familiar mexeu com a cabeça do jogador, mas, em princípio, o plano inicial ainda é encerrar a época no Benfica e, depois disso, jogar novamente pelo emblema no qual foi formado.

Nos últimos dias, o avançado argentino chegou a receber novas sondagens do Brasil, entre elas de São Paulo e Internacional de Porto Alegre. As conversas, entretanto, não avançaram, isto porque atuar no futebol brasileiro está hoje fora de questão.

Se vier a desistir do Rosario Central, o camisola 11 encarnado vê com bons olhos a permanência na Luz, com quem tem vínculo até junho deste ano. Renovaria contrato por mais uma temporada, novamente sem priorizar o lado financeiro.

Desde que voltou ao Benfica, Di María, aos 36 anos, já cumpriu 41 jogos oficiais, tendo anotado 15 golos e dez assistências.