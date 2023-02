O internacional alemão Julian Draxler foi operado nesta sexta-feira ao tornozelo esquerdo e tudo indica que não voltará a vestir a camisola do Benfica na presente época.

O jogador emprestado pelo Paris Saint-Germain participou em 18 jogos de águia ao peito e apontou dois golos, no que, tendo em conta as expectativas em torno do jogador, pode ser considerado um fracasso.

Mas a verdade é que essa tem sido a norma nos últimos anos no Benfica: o clube não tem tirado grande rendimento dos jogadores que recebe por empréstimo.

Esta época, Gonçalo Guedes ainda luta para contrariar essa regra, mas a última década tem sido paupérrima em termos de jogadores emprestados ao Benfica.

Em dez épocas, num universo de 14 jogadores, houve dois que claramente renderam ao clube. Um é mais ou menos óbvio: Kostas Mitroglou, que até foi contratado depois de mostrar valor na época em que esteve emprestado.

Mas lembra-se de mais algum? O Maisfutebol reuniu todos na galeria que pode ver associada a este artigo. E não há lá muito mais jogadores que tenham deixado saudades na Luz.