Enzo Fernández não teve tempo a perder.

Oficializado como reforço do Benfica há pouco mais de 24 horas, o médio argentino estreou-se já esta noite, e logo a titular, frente ao Nice.

No final do encontro, o jogador de 21 anos garantiu que se sentiu bem a jogar pela nova equipa.

«Quero agradecer aos meus companheiros, receberam-me muito bem e hoje já tive a oportunidade de jogar 45 minutos», começou por dizer, aos jornalistas.

«Senti-me muito bem, agora é continuar a trabalhar para preparar a Liga dos Campeões, esse é o nosso foco», continuou.

A «assimilar» todas as ideias do treinador Roger Schmidt, Enzo confessou que não esperava ser titular: «Não esperava jogar de início, este grupo tem muitos jogadores de qualidade. Estamos todos a trabalhar para o mesmo.»

A terminar, Enzo Fernández frisou a forma como foi recebido pelos colegas de equipa, assim como pelos adeptos.

O Benfica, recorde-se, está a participar no Troféu do Algarve. No domingo, defronta o Fulham, de Marco Silva.