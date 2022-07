O médio Enzo Fernández é reforço do Benfica. O jogador argentino assinou um contrato válido por cinco temporadas e fica com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.

O Benfica comunicou à CMVM que pagou 10 milhões de euros por 75 por cento do passe, valor ao qual podem acrescer oito milhões dependendo de determinadas variáveis.

O jogador chega às águias depois de uma época e meia de grande nível ao serviço do River Plate, clube no qual se formou. Neste ano de 2022 o médio «explodiu» ao serviço do River, com 10 golos e sete assistências em 28 jogos.

As exibições fizeram mesmo com que fosse chamado à seleção principal da Argentina pela qual ainda não se estreou, porém.

Enzo Fernández deve juntar-se nos próximos dias ao restante plantel que chega nesta quinta-feira ao Algarve, onde vai prosseguir o estágio de pré-época.

[artigo atualizado]