Com uma média próxima dos sessenta mil espectadores, nos sete jogos que já realizou no Estádio da Luz, o Benfica lidera o ranking das assistências da Liga, com a melhor média de sempre dos vinte anos do novo Estádio da Luz.

O Benfica tem registado uma taxa de ocupação superior a 90 por cento nos sets jogos que já disputou em casa, com uma média de 59.433 espectadores por jogo que ajudaram a equipa comandada por Roger Schmidt a manter, até ao momento, um registo cem por cento vitorioso nos jogos do campeonato.

Segundo os dados disponibilizados pelo clube, para todos os jogos são vendidos mais de 67 mil bilhetes, somando os mais de 64 mil disponíveis no estádio aos mais de três mil revendidos no mercado secundário por jogo, pelos detentores de Red Pass.

Até ao momento, o jogo com maior assistência no Estádio da Luz e na Liga, foi o Benfica-FC Porto, da 7.ª jornada, com 62.247 espectadores, com apenas mais 81 espectadores do que no dérbi com o Sporting, da 11.ª ronda. No terceiro lugar do pódio está a receção do Benfica ao Vitória, com 60.410 adeptos nas bancadas.

A assistência mais baixa na Luz, contabilizando apenas os jogos da Liga, ficou registada na receção do Benfica ao Farense, na 13.ª ronda, «apenas» com 56.766 espectadores nas bancadas.