O Benfica atingiu nesta sexta-feira o milhão de espectadores no Estádio da Luz em 2022/23 no que a jogos da equipa de futebol masculina diz respeito.

Até ao jogo com o Famalicão, o recinto dos encarnados tinha recebido 992.190 espectadores nos 18 jogos anterior (incluindo o encontro com o Newcastle na pré-época para a Eusébio Cup.

Nesta sexta-feira estiveram na Luz 56.996 adeptos, o que elevou a contagem para 1.049.186.

O jogo com mais público nesta temporada foi o Benfica-PSG, com 62.306 espectadores, enquanto a receção ao Penafiel (Taça da Liga) foi o encontrou que registou a pior casa, com 43.263 pessoas nas bancadas. Nesta temporada, só por três vezes a Luz ficou abaixo dos 50 mil espectadores de lotação preenchida: contra o Penafiel, contra o Vizela (47.958) e na Eusébio Cup (49.081).