Parece tão pouco, mas há tanta coisa que se pode fazer com um simples número. Mesmo que o mais pequeno de todos.

Num dia simbólico, em que o Estádio da Luz recebeu o espectador um milhão da época, Gonçalo Ramos colocou-se no primeiro lugar da lista de melhores marcadores do campeonato, com 15 golos. Mais um do que João Mário.

Depois, faltou um. Um outro golo. Para o Benfica alcançar outra marca que procurava nesta sexta-feira: chegar aos 100 golos na época. Uma centena. Fica a faltar um.

Mas mais importante do que isso, num jogo em Roger Schmidt não pôde estar no banco, era voltar a pressionar o FC Porto. E os dragões vão entrar em campo neste sábado a 11 pontos do Benfica.

Um Benfica que voltou a ficar longe de uma grande exibição. Mas que o Famalicão nunca conseguiu colocar em apertos.

Os encarnados voltaram a precisar da inspiração de Grimaldo, o lateral espanhol criou os dois golos, e Gonçalo Ramos voltou a ser eficaz quando a equipa mais precisou.

Na primeira parte, as águias não aceleraram muito. Na segunda controlaram o ritmo, mas de forma mais perigosa. Geriram com bola, Gonçalo Ramos obrigou Luíz Júnior a grande defesa e Rafa acertou na trave.

Até Gonçalo Ramos tranquilizar de vez a Luz com o segundo golo já nos descontos.

E com um golo – o segundo – quase se estragou também esta crónica.