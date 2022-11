Roger Schmidt admitiu nesta quarta-feira estar contente com o desenvolvimento que Tiago Gouveia tem demonstrado no Estoril e abriu-lhe a porta para o regresso ao Benfica após o final do empréstimo.

«Está a jogar muito bem. Foi a razão para o emprestarmos para uma equipa da Liga. É um jogador jovem, muito talentoso que tem de jogar para estar no melhor nível. Se continuar a desenvolver-se como até aqui, no verão temos de tomar uma nova decisão. Mostrou que é muito bom na pré-época. É jogador do Benfica, está a jogar bem e vai voltar no Verão.»