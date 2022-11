A FIGURA: Enzo Fernández

O que joga o médio argentino não vem nos livros. O jogo que ele vê é claramente outro. E mais bonito, pode dizer-se. Foi quando Enzo soltou o génio que se viu o melhor Benfica de uma primeira parte pouco inspirada. Os passes de primeira a rasgar a defesa do Estoril mereciam melhor seguimento, primeiro de Bah e depois de Rafa.

O MOMENTO: vermelho de Geraldes abriu o caminho (47m)

O Benfica tinha demorado 30 minutos a começar a desmontar a defesa do Estoril na primeira parte. Mesmo assim, não conseguiu marcar. O cartão vermelho a Geraldes, logo a abrir o segundo tempo, tornou o caminho mais curto. Com menos um, o Estoril aguentou-se como pôde. Mas a caminhada na Taça fica por aqui.

OUTROS DESTAQUES

Otamendi

Que segurança do capitão. O Benfica não teve de defender muito, mas sempre que precisou de o fazer, Otamendi foi uma muralha. Travou várias transições rápidas do Estoril só com o posicionamento e leitura perfeita dos lances.

Grimaldo

Há muito tempo que o Benfica não tinha um jogador que fizesse tremer o adversário sempre que há um livre perto da área. Desta vez, à primeira tentativa, o espanhol acertou na trave; à segunda, viu Dani Figueira voar para lhe negar o golo com uma palmada na bola junto ao poste.

Rafa

Voltou a mostrar estar em grande forma, esteve perto do golo em várias ocasiões, mas o Rafa que apareceu esta noite no Estoril foi a versão mais perdulária. Falhou isolado na cara de Dani Figueira na primeira parte e depois viu o guarda-redes negar-lhe o golo num par de vezes. Pelo meio provocou a expulsão de Geraldes, que o rasteirou quando ele se ia isolar novamente.

Neres

Não fez uma exibição muito inspirada – à semelhança da equipa – mas marcou o golo que apontou o Benfica aos oitavos. Com uma «bicicleta» improvisada, mais oportuna do que bonita, aproveitou um erro de Dani Figueira para abrir o marcador aos 62m.

Dani Figueira

Estava a fazer uma exibição de enorme qualidade até ao minuto 62m. Já depois de ter negado golos claros a Musa, Rafa e Grimaldo, «saltou-lhe» a corrente numa saída a soco que abriu caminho para a bicicleta de Neres que desbloqueou o jogo.

Tiago Gouveia

Mostrou-se a Schmidt com uma exibição… esforçada. Esteve perto do golo nos primeiros minutos, deu muito trabalho à defesa do Benfica e correu muito sem bola para defender. Saiu esgotado, com cãibras, aos 75m.