João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, em declarações na conferência de imprensa, mostrou-se crítico em relação à exibição da sua equipa no Estádio da Luz, após a derrota com o Benfica.

«Tínhamos o plano de jogo bem traçado, fomos condicionando o Benfica, porque sabíamos a forma como Benfica nos ia atacar, com a projeção do Grimaldo, trabalhámos isso, mas foi assim que surgiu o golo. Em termos ofensivos, na primeira parte, ficámos sempre curtos e não conseguimos esticar a equipa. Sempre que chegámos à frente, fizemo-lo com poucos homens. Na segunda parte, baixámos um médio para chegar mais juntos ao último terço, conseguimos uma ou outra vez, mas não conseguimos finalizar. Foi uma vitória justa do Benfica.

Tivemos poucos altos neste jogo. Tenho de ser crítico em relação ao que fizemos. Ficámos muito encostados à nossa área, também porque o Benfica obrigou-nos a isso, mas essa não é a nossa forma de encarar o jogo. O Benfica foi forte e nós não conseguimos chegar ao último terço com qualidade para finalizar. É impossível sair com um bom resultado só defendendo, infelizmente não conseguimos.»