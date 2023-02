O Tribunal Arbitral do Desporto anulou o castigo de dois jogos aplicado a Ivan Almeida, basquetebolista do Benfica, por mandar calar os adeptos do FC Porto.

O acórdão, ao qual a Lusa teve acesso, refere a nulidade da punição aplicada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Basquetebol, uma vez que a decisão foi proferida sem «ter sido precedida de audiência do arguido», um princípio consagrado na Constituição da República Portuguesa.

O caso remonta à época passada, quando Ivan Almeida mandou calar os adeptos do FC Porto na Dragão Arena, e após ter denunciado de que havia sido alvo de insultos racistas.