Jan Vertonghen mostra-se um seguidor da I Liga, mesmo depois de ter deixado o Benfica no verão e ter rumado ao Anderlecht, uma decisão que, admitiu, não queria tomar.

Ainda assim, o belga mantém contacto com alguns dos ex-colegas, como Weigl ou Taraabt, mas não só. «Estávamos sempre no mesmo grupo, com o Seferovic, Yaremchuk, Odysseas e os portugueses que falavam bem inglês», disse.

Questionado pela CNN Portugal sobre o campeonato português e a ponta final do Benfica, Vertonghen fez uma leitura a apontar para o Clássico da segunda volta, na Luz,.

«O Benfica é a equipa mais forte. O FC Porto tem um espírito de luta muito forte, mostram isso em todos os jogos, mostraram-no no último com o Sporting», declarou o belga.

«Eles [FC Porto] sabem como ganhar jogos, mas acho que o Benfica ainda tem de receber o FC Porto em casa. Se o vencer, aí está acabado. Se não, nunca está acabado com o FC Porto…», resumiu.

Para o internacional belga, Roger Schmidt «tem um grande grupo para trabalhar, com as contratações e com os jovens» que subiram à primeira equipa».

«Perder o Enzo [Fernández] foi um grande golpe, mas vamos ver como ele o consegue substituir. Talvez pôr o João Mário naquela posição ou o Aursnes», atirou.