Jan Vertonghen deixou o Benfica no verão, depois de ter passado duas temporadas no clube da Luz, ao qual chegou proveniente do Tottenham.

Capitão da Bélgica e com uma carreira feita no Ajax e nos Spurs, o belga perdeu espaço com Roger Schmidt e, em conversa com a CNN Portugal, do mesmo grupo do Maisfutebol, admitiu que tomar a decisão de sair custou-lhe, mas que entende as circunstâncias.

«Arrependimentos? Tinha noção da posição em que estava nessa altura. Não queria, mas tive de tomar uma decisão. Tenho pena de que as coisas não tenham seguido outro caminho, mas se tivesse de tomar uma decisão de novo, tomaria a mesma decisão, porque tinha muito claro a qualidade dos outros defesas e do que isso significava para mim», confessou Vertonghen, antes de o Benfica visitar a Bélgica, para defrontar o Brugge.

De resto, o esquerdino revelou que a conversa com Roger Schmidt foi difícil, até porque foi a primeira vez que lhe disseram que ele não teria espaço para jogar.

«Sou humano, tenho sentimentos, mas estas coisas podem acontecer numa carreira. Felizmente, só tive esta conversa uma vez, foi uma decisão em relação à equipa e percebo perfeitamente», disse.

De resto, questionado sobre se ainda se via a jogar neste Benfica, o belga, já depois de deixar rasgado elogios a António Silva, apontou à ideia inicial: a qualidade dos centrais e o desempenho que estão a ter.

«Como se pode ver, estão a jogar muito bem. Mesmo o Lucas Veríssimo e o João Victor estavam a tentar ter tempo de jogo, mas os outros estão tão bem... fico feliz por eles, porque eles são tipos muito porreiros, espero que atinjam tudo o que possam», finalizou sobre o tema.

Ainda assim, o belga vem a Portugal sempre que pode. «Saudades de Lisboa? Muitas, mas volto sempre. Não posso voltar ao Benfica, mas posso voltar a Lisboa», sorriu.