Florentino vs Kökcü: quem deve jogar no meio-campo do Benfica?

Florentino Luís foi lançado a titular por Roger Schmidt este domingo, diante do Gil Vicente, relegando Orkun Kökcü para o banco. Já diante do Estrela, o internacional turco tinha saído ao intervalo para dar lugar ao médio português.

Na Reboleira, desde a entrada de Tino, o Benfica não sofreu qualquer golo, assim como aconteceu no duelo com os gilistas.

Kökçü ou Florentino? Os números de um e de outro frente a frente

No final da partida, Schmidt justificou a ausência de Kökcü do onze com a necessidade de dar descanso ao ex-Feyenoord, mas as dúvidas surgem: quem deverá fazer companhia a João Neves (que parece ter lugar garantido) no meio-campo do Benfica.

Refira-se ainda que, diante do Gil Vicente, Bah voltou à titularidade e Fredrik Aursnes jogou encostado na esquerda, o que também muda as dinâmicas no miolo.

