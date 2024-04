O Benfica joga, esta quinta-feira, a passagem às meias finais da Liga Europa, diante do Marselha que na primeira mão perdeu por 2-1 no Estádio da Luz.

Se a tradição em casa joga completamente a favor dos encarnados frente a equipas gaulesas, as deslocações a França já provocaram alguns dissabores às águias. Em 16 jogos realizados, o Benfica perdeu em oito ocasiões e nas restantes conseguiu arrecadar quatro vitórias e quatro empates, segundo dados recolhidos pelo SofaScore para o Maisfutebol.

Em território francês, foram dez, as equipas que os encarnados defrontaram, sendo que o mais recente adversário (além do Marselha), foi o Toulouse, precisamente na ronda anterior nesta edição da Liga Europa. Na primeira mão, em Lisboa, o Benfica venceu por 2-1 e fora de casa conseguiu um empate a zero, que lhe garantiu a passagem aos «quartos» da competição.

Se olharmos mais ao pormenor para os dados apresentados no gráfico, o Benfica tem uma média de um ponto somado por jogo, em França, apesar deste jogo não ser para a fase de grupos de uma competição europeia. Quanto à média de golos, essa é desfavorável para os encarnados, já que têm apenas 0.94 golos marcados por jogo e 1.25 golos sofridos.

Relativamente ao Marselha, adversário desta quinta-feira no Vélodrome, as águias experienciaram o melhor e o pior dos resultados. Na época 1989/90 (em que o Benfica perdeu na final da Taça dos Campeões Europeus com o Milan), o jogo fora de casa terminou com uma derrota por 2-1, com golos de Franck Sauzée e Jean-Pierre Papin para os caseiros. Do lado dos visitantes, na altura comandados por Sven-Göran Eriksson, marcou o avançado brasileiro, Lima.

Vinte anos depois, em 2010, nos oitavos de final da Liga Europa, as águias conseguiram precisamente o resultado inverso, ou seja, uma vitória por 2-1. Mamadou Niang marcou para a equipa da casa, só que os golos de Maxi Pereira e Alan Kardec deram uma vantagem preciosa à turma de Jorge Jesus, que acabaria por ser eliminada pelo Liverpool na fase seguinte.

Esta noite, o Benfica decide o futuro europeu em Marselha, sabendo que parte com um golo de vantagem e com a oportunidade de ampliar a taxa de maior «sucesso» nas deslocações a território gaulês.