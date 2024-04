Roger Schmidt recusa virar para si o holofote no caso de o Benfica atingir as meias-finais da Liga Europa. À margem da antevisão do encontro com o Marselha, agendado para as 20h desta quinta-feira, o treinador alemão apontou ao sonho conjunto.

«Penso apenas no que é importante para o Benfica. Estar nas meias-finais é outro nível, é estar a um passo de alcançar um grande jogo no final da temporada. Acho que já mostramos capacidade para atingir esse patamar. A partir das meias-finais tudo é possível e para nós seria fantástico chegar mais longe na prova», rematou, na conferência de imprensa desta quarta-feira.

Minutos mais tarde, e sem assumir o favoritismo do Benfica, Schmidt revelou-se confiante para a partida no Vélodrome.

«Está nas nossas mãos. Temos a oportunidade de alcançar as meias-finais», concluiu.

O Benfica guarda vantagem na eliminatória, de 2-1, graças aos golos de Rafa e Di María. Esta quinta-feira, os campeões nacionais tentarão regressar a uma meia-final da Liga Europa, algo que não acontece há 10 anos. A partida no Vélodrome é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.