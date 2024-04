Roger Schmidt, treinador do Benfica, anteviu, esta quarta-feira, a partida decisiva diante do Marselha. No Vélodrome, as águias tentarão repetir algo que não acontece há 10 anos, ou seja, atingir as meias-finais da Liga Europa.

Para o treinador alemão, a atmosfera em redor do relvado não é uma preocupação.

«Já jogamos em Toulouse, Glasgow, Milão, San Sebastián [Real Sociedad], portanto não será nada de novo. Estaremos apenas focados no que acontecer dentro de campo. Amanhã devemos provar que conseguimos manter a concentração», argumentou, em conferência de imprensa.

Questionado quanto à «preparação emocional» dos jogadores, Schmidt optou por abordar a condição física, sublinhando a importância da gestão promovida na receção ao Moreirense.

«Precisamos de todos», reiterou.

O Benfica guarda vantagem na eliminatória, de 2-1, graças aos golos de Rafa e Di María. Esta quinta-feira, os campeões nacionais tentarão selar a presença na meia-final da Liga Europa. A partida no Vélodrome é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.