O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (CA) divulgou, na tarde desta quarta-feira, as nomeações para a 30.ª jornada da Liga, numa fase em que a disputa pela manutenção e pelo terceiro lugar continuam em aberto.

Em Braga, no sábado (20h30), André Narciso estará aos comandos da receção dos «guerreiros» ao Vizela. O árbitro será auxiliado por Vasco Marques, Luís Viegas e Halim Shirzad. No vídeoárbitro (VAR) estarão Hélder Carvalho e Francisco Pereira.

No domingo, em Rio Maior, Manuel Oliveira será responsável por arbitrar o encontro entre Casa Pia e FC Porto, agendado para as 18h. O juíz será auxiliado por Carlos Campos, Hugo Santos e Carlos Teixeira. Na Cidade do Futebol estarão Luís Ferreira e José Pereira.

Mais tarde, às 20h30, em Alvalade, Cláudio Pereira foi o escolhido para arbitrar o Sporting-Vitória de Guimarães. Nas linhas laterais estarão Tiago Costa, André Almeida e Anzhony Rodrigues. No VAR estarão Rui Costa e Carlos Martins.

Na segunda-feira (20h15), Gustavo Correia estará ao leme do Farense-Benfica, que encerra a ronda. O árbitro será auxiliado por Inácio Pereira, Luís Costa e Márcio Torres. No VAR estarão André Narciso e Vasco Marques.

Numa fase em que escasseiam pontos no fundo da tabela para garantir a manutenção, o CA escolheu Artur Soares Dias, Nuno Almeida, Luís Godinho e João Pinheiro para partidas que envolvem «aflitos».

Consulte o restante quadro de nomeações para a 30.ª jornada da Liga:

Rio Ave-Arouca

Árbitro: Bruno Vieira

Assistentes: Rui Cidade e Nuno Pires

4.º árbitro: Diogo Rosa

VAR: Bruno Esteves

AVAR: André Campos

Moreirense-Gil Vicente

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Paulo Soares e Pedro Ribeiro

4.º árbitro: João Afonso

VAR: João Gonçalves

AVAR: João Bessa Silva

Boavista-Estrela

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: Vítor Ferreira

VAR: Fábio Melo

AVAR: Sérgio Jesus

Desp. Chaves-Estoril

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: Pedro Felisberto e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Gonçalo Neves

VAR: Vasco Santos

AVAR: Fábio Silva

Famalicão-Portimonense

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Gonçalo Freire

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Pedro Mota