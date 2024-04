Com o triunfo em Famalicão, o Sporting deu um passo importante para a conquista do título de campeão nacional ao aumentar para sete a vantagem para o Benfica, segundo classificado. Os adeptos já sentem dificuldade em conter o entusiasmo, como prova a receção a que a equipa teve direito na última noite.



Porém, Morten Hjulmand deixou uma mensagem nas redes sociais a recordar o que ainda falta para o fim da Liga.



«Faltam 5», escreveu o dinamarquês em bom português.



Na próxima ronda, a 31.ª do campeonato nacional, o Sporting recebe o Vitória em Alvalade. O jogo está agendado para as 20h30, do próximo domingo.