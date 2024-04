A SAD do Benfica informou, esta quarta-feira, que vai aumentar o empréstimo obrigacionista para 50 milhões de euros, que inicialmente estava previsto para ser de 35 milhões de euros.

Através de comunicado, SAD dos encarnados informou a CMVM da decisão da mudança.

Com a nova atualização, o empréstimo contempla agora 10 milhões de obrigações, com um preço unitário de cinco euros. O montante mínimo de subscrição é de 2.500 euros, correspondentes a 50 títulos. O juro vai estar definido em 5,1 por cento e com uma maturidade de emissão de três anos.

Segundo o prospeto de admissão à negociação na Euronext, a SAD afirma que será esperado um encaixe de 48.382,770 euros.