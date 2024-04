A SAD do Benfica anunciou, esta quarta-feira, que vai emitir um empréstimo obrigacionista no valor de 35 milhões de euros, a uma taxa de juro bruta de 5,1 por cento e maturidade de três anos, entre 2024 e 2027.

Segundo o prospeto de admissão à negociação na Euronext, vão ser emitidas 7 milhões de obrigações, com o valor nominal unitário de cinco euros. O objetivo é que o empréstimo obrigacionista seja subscrito entre 8 e 19 de abril deste ano, com a data de emissão prevista para 24 de abril de 2024 e a de reembolso para o dia 23 de abril de 2027.

O protesto, divulgado no site oficial da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), diz também que poderão haver trocas de títulos que foram emitidos em 2021, com maturidade em 28 de julho de 2024, também no valor de 35 milhões de euros, a uma taxa de juro de 4 por cento, inferior em 1,1 por cento ao empréstimo obrigacionista.

«A oferta de subscrição visa a obtenção de fundos através do recurso ao mercado de capitais, para reembolsar o empréstimo obrigacionista denominado ‘Benfica SAD 2021-2024’, (...) e, no seu remanescente, se aplicável, ao desenvolvimento da atividade corrente da Benfica SAD, bem como à diversificação e otimização das fontes de financiamento e reforço de liquidez», pode ler-se.

Deste modo, a receita global líquida da SAD das águias será, num valor previsto, de 33,7 milhões de euros, uma vez que 1,3 milhões serão utilizados para custos relacionados com a operação em causa.