Depois da vitória por 2-1 na Luz, o Benfica joga esta quinta-feira frente ao Marselha, no Vélodrome, na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa. Como é habitual, o Maisfutebol vai seguir AO MINUTO o duelo que arranca às 20h00.



Roger Schmidt não pode contar com Juan Bernat e Tomás Araújo, ambos lesionados. São, de resto, as únicas baixas no plantel das águias. Espera-se portanto que o germânico repita a equipa que começou o duelo da primeira mão.



Por seu turno, o Marselha está na máxima força para o duelo contra os campeões nacionais.

Confira a equipa provável do Benfica na galeria associada.