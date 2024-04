David Neres, avançado do Benfica, anteviu, esta quarta-feira, a partida decisiva diante do Marselha, no Vélodrome, na segunda partida dos «quartos» da Liga Europa. Questionado sobre o «ambiente» no reduto dos franceses, o extremo apontou aos treinos.

«Acredito que este será o ambiente mais hostil que encontramos esta época. Mas, sabemos o que devemos fazer para regressar a Portugal com a qualificação. A equipa está muito tranquila. Por isso, jogando com tranquilidade, conseguiremos um resultado positivo», começou por dizer, em conferência de imprensa.

Quanto ao campeonato, e face à diferença de sete pontos para o Sporting, o brasileiro afastou a questão, garantindo que a importância da Liga Europa não variou desde a noite de terça-feira.

«Uma competição europeia tem sempre uma grande importância. Estamos focados desde o princípio. Não é pelo Sporting ter uma vantagem superior na Liga que a importância da Liga Europa aumenta», esclareceu.

Por fim, e retomando o tópico «quartos», Neres recusou o favoritismo do Benfica na eliminatória, apesar do triunfo no Estádio da Luz (2-1), há uma semana.

«O Marselha também é uma grande equipa e, com a força dos adeptos, são muito fortes. Mas, acredito muito na nossa qualificação», concluiu.

O Benfica guarda vantagem na eliminatória, de 2-1, graças aos golos de Rafa e Di María. Esta quinta-feira, as águias tentarão regressar a uma meia-final da Liga Europa, algo que não acontece há 10 anos. A partida no Vélodrome é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.