Jean-Louis Gasset, treinador do Marselha, garantiu esta quarta-feira que a equipa tem «trabalhado muito a estabilidade defensiva», destacando que «manter a baliza a zeros» na receção ao Benfica.

«Temos trabalhado a estabilidade defensiva durante toda a semana. Temos de marcar e temos de manter a nossa baliza a zeros. Na quinta-feira, vamos fazer os dois», referiu o técnico francês, em antevisão à segunda mão dos «quartos» da Liga Europa.

Com cinco derrotas consecutivas, o treinador do Marselha, que está em desvantagem na eliminatória (2-1), relembra a obrigação de faturar no encontro: «Não podemos ser espetadores, temos de fazer a nossa parte no jogo, temos a obrigação de marcar».

«Precisamos de encontrar o equilíbrio entre atacar e defender, e mantermo-nos muito atentos, algo que nem sempre aconteceu no jogo da primeira mão. Eles têm jogadores fortes no contra-ataque. Vamos ter de estar presentes quando eles perderem a bola. Vamos jogar contra uma equipa que esteve nos quartos de final da Liga dos Campeões do ano passado», concluiu.

Também o argentino Leonardo Balerdi falou na antevisão ao jogo e apontou que o essencial é o Marselha estar tão forte no Vélodrome, como estive nos últimos 30 minutos do jogo na Luz.

«Eles começaram bem. Nós acabámos por perceber a forma como eles estavam a jogar, e acabámos muito bem o jogo. Temos de manter o que fizemos durante 30 minutos em todo o jogo», explicou.

O defesa elegeu o compatriota Di María como um dos jogadores mais perigosos do Benfica, tendo avisado também que apesar da má campanha no campeonato francês (9.º lugar), vão tentar de tudo para vencer a Liga Europa.

O Marselha recebe esta quinta-feira o Benfica, às 20h, no Estádio Vélodrome, jogo da 2.ª mão dos quartos de final da Liga Europa, que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.