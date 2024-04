O Benfica realizou, esta quarta-feira, o último treino antes de seguir viagem para França, onde vai defrontar o Marselha, na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa.



Diogo Spencer e Bajrami trabalharam às ordens de Roger Schmidt nos 15 minutos abertos à comunicação social. Em sentido contrário, Juan Bernat e Tomás Araújo fizeram tratamento e não foram vistos no relvado.



Os dois defesas participaram na sessão de treino que começou com exercícios de aquecimento, seguido de «meiinhos».



O Benfica tem a viagem para Marselha agendada as 14h55 e mais tarde, às 18h15, Roger Schmidt e um jogador vão fazer a antevisão ao jogo no Vélodrome. Lembre-se que as águias venceram a primeira mão, disputada na Luz, por 2-1.