Esta noite, na Luz, há jogo grande na Liga Europa e uma reputação a preservar.

O Benfica recebe o Marselha e, se cumprir com a tradição, irá manter-se invicto, resistindo às “invasões francesas”. Em 16 receções para as competições europeias, nunca os encarnados foram derrotados por uma equipa gaulesa, segundo dados recolhidos pelo SofaScore para o Maisfutebol.

Desde o primeiro embate, na segunda eliminatória da Taça dos Campeões Europeus em 1967/68, com o Saint Etiénne, os encarnados somaram 11 vitórias e cinco empates.

O último triunfo é bem recente: aconteceu em fevereiro no play-off da Liga Europa, diante do Toulouse, que terminou com uma vitória por 2-1, decisivo para seguir em frente, graças a um nulo em França na segunda mão.

Também com Roger Schmidt ao comando, os encarnados conseguiram um dos resultados mais mediáticos na fase de grupos da Liga dos Campeões, ao travarem o PSG de Messi, Neymar e Mbappé, num empate a uma bola, em outubro de 2022. As águias acabariam inclusivamente por vencer o grupo, após igualdade pontual com os parisienses.

O Marselha já jogou uma vez na antiga Luz e outra na nova. A 18 de abril de 1990, o jogo e a eliminatória, que valeu a passagem à final da Taça dos Campeões Europeus ao Benfica, ficou marcado pelo caso da “mão de Vata”, com o golo aos 82m que valeu o triunfo por 1-0. Mais pacífica foi a eliminatória dos oitavos de final da Liga Europa, em março de 2010, com o Benfica de Jesus a empatar a uma bola em casa, antes de vencer por 2-1 no Estádio Vélodrome na segunda mão.

Ao todo foram dez adversários vindos de França, nenhum conseguiu vencer em Lisboa. O oponente mais recorrente é o PSG (quatro ocasiões) e o Benfica tem nas receções a gauleses mais do dobro dos golos marcados em relação aos sofridos.

Esta noite, na Luz, mesmo sobre brasas, Schmidt tem «apenas» de cumprir com o desígnio destas batalhas luso-francesas.