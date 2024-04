Filipe Patão, treinadora da equipa feminina do Benfica, assumiu a ambição de concretizar uma «temporada de excelência», vencendo a Taça da Liga, esta quarta-feira, frente ao Sporting, com a perspetiva de conquistar todos os troféus em Portugal.

As tricampeãs nacionais já venceram a Supertaça, estão no primeiro lugar no campeonato e, além da Taça da Liga, vão também disputar a final da Taça de Portugal. Filipe Patão aponta para o pleno a nível interno.

«O Benfica está na sua fase, não há aqui termo de comparação. O Sporting está a fazer o seu caminho, o Benfica está a fazer o seu e a verdade é que, como disse, estamos numa época em que podemos fazer uma temporada de excelência ou podemos fazer uma época não tão boa para o que são os objetivos do clube, que é ganhar tudo. Vamos continuar a batalhar», declarou a treinadora em conferência de imprensa.

A líder das encarnadas confirmou, entretanto, o regresso da avançada Jéssica Silva após esta ter saído lesionada no último dérbi, na segunda mão da meia final da Taça de Portugal, mas também anunciou uma baixa: Pauleta não poderá dar o seu contributo.

«A Jéssica é um trunfo, como todas as jogadoras são trunfos aqui. Infelizmente, deixámos de ter um trunfo que era a Pauleta, que não pode estar presente neste jogo, mas ganhámos outros, como a Jéssica que recuperou e continuaremos a ter os vários trunfos de todas as jogadoras que estão disponíveis», destacou.

Andreia Faria: «O Sporting mudou ligeiramente a sua abordagem connosco»

Tal como a sua treinadora, a médio internacional portuguesa Andreia Faria reconheceu a sua ambição de conquistar a Taça da Liga, esta quarta-feira, mas também o campeonato nacional e a Taça de Portugal nas semanas seguintes.

«O nosso desejo é sempre o de triunfar em todas as competições e é isso que nos tem impulsionado diariamente e a que nos propomos. Trabalhamos todos os dias no Benfica Campus com esse objetivo», afirmou também em conferência de imprensa.

A médio participou nos cinco anteriores confrontos entre as duas equipas de Lisboa na presente temporada e mostra-se, como tal, conhecedora sobre a «abordagem» do opositor face à equipa encarnada.

«O Sporting é uma equipa muito competente, que nós conhecemos bastante bem. Este ano, acho que mudou ligeiramente a sua abordagem connosco e tem se calhar optado por menos erro e na aposta no nosso erro e na transição ofensiva, mas estamos bem preparadas», vincou.

Sporting e Benfica defrontam-se esta quarta-feira (17h45), na final da Taça da Liga feminina, numa partida que se disputará no Estádio do Restelo, em Lisboa, e com arbitragem de Sara Pereira Alves, da associação de Viana do Castelo.

Vai ser o sexto dérbi da temporada, depois do triunfo encarnado, na final da Supertaça e após grandes penalidades, seguido de dois embates pelo campeonato, ambos vencidos pelo Sporting (ambos por 3-1), e a meia-final da Taça de Portugal, disputada a duas mãos e com o Benfica a qualificar-se para a decisão, no Jamor, após uma vitória por 1-0 e um empate (1-1).