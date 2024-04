É o sexto dérbi da época entre as equipas de futebol feminino do Sporting e do Benfica, e por isso, admite Mariana Cabral, o espaço para surpresas é reduzido.

Na conferência de imprensa de antevisão à final da Taça da Liga, agenda para esta quarta-feira, a treinador das leoas admitiu que a vitória «pode cair para um lado ou para o outro».

«Sabemos que uma final é sempre muito equilibrada e um momento sempre muito competitivo que pode cair para um lado ou para o outro. Acho que as duas equipas se conhecem muitíssimo bem, mas isso não quer dizer que saibam o que uma ou outra vai fazer, porque como andamos com tantos jogos, torna-se não só futebol, como um pouquinho de xadrez», afirmou, citada pela Lusa.

«No campeonato, o Sporting ganhou ao Benfica por duas vezes, portanto não foi por aí. Temos de focar-nos em nós e é por isso que queremos nesta final, fazer o melhor que conseguirmos e pudermos. Temos muita qualidade, temos sido competitivas em todas as competições e infelizmente na Taça de Portugal não iremos chegar à final e nesta final estamos. A responsabilidade é nossa e temos de fazer o melhor que pudermos», prosseguiu.

Mariana Cabral lembrou que o objetivo do Sporting é sempre vencer títulos: «O alento para quem está no Sporting é ganhar troféus. Isso é o objetivo, é para isto que trabalhamos todos os dias e portanto é aqui que queremos estar, é nas finais e poder conquistar troféus, independentemente dos adversários o nosso trabalho desde o primeiro dia da pré-época foi estarmos focadas em sermos cada vez melhores e ser cada vez mais equipa, fazer crescer as jogadoras mais jovens e lutar ao máximo por todos os troféus.»

Já Ana Borges, capitão da formação de Alvalade, frisou a importância de seguir o plano de jogo e congratulou-se pelo regresso do clube à Liga dos Campeões.

«Se fizermos o que nos é pedido e praticarmos o futebol que sabemos, certamente estaremos mais próximas de conquistar, seja contra o Benfica, seja contra qualquer equipa», defendeu.

«Obviamente que é um motivo de muito orgulho sabermos que voltamos a jogar a Liga dos Campeões, até porque sabemos o clube em que estamos e jogar contra as melhores. Temos sempre de dar títulos aos nossos adeptos», concluiu.

Sporting e Benfica disputam esta quarta-feira a final da Taça da Liga, a partir das 17h45, no Estádio do Restelo.