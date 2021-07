O médio do Benfica Gedson Fernandes fez apenas meia época no Galatasaray, mas as suas exibições parecem ter convencido tanto o clube como vários adeptos.

Prova disso é, não apenas o interesse dos turcos em voltar a contar com o internacional português, mas também as lágrimas de um adepto ao saber que Gedson ia deixar o Galatasaray para voltar ao Benfica.

O vídeo é do final da época passada, na altura do fim do empréstimo, mas imagine-se como estará este jovem adepto do Galatasaray ao saber do interesse do clube em recrutar novamente o seu jogador preferido.