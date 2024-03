O Benfica perdeu esta tarde na receção ao Gil Vicente, por 5-3, em jogo da nona jornada da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação.

Apesar da derrota, as águias estiveram a ganhar por... 3-0.

Gonçalo Moreira abriu o marcador aos cinco minutos e bisou ainda antes do quarto de hora, com um grande golo de livre direto. Aos 27 minutos, Kyanno Silva fez o terceiro da equipa de Paulo Lopes.

Só que a resposta gilista na segunda parte foi forte, e chegou quase de rajada: Valdemiro Domigos reduziu aos 65 minutos e bisou logo a seguir para o 3-2.

Aos 77 minutos, Carlos Ventura fez o empate, e a sete minutos dos 90 Gonçalo Maia operou uma reviravolta que parecia impensável. Nos descontos, aos 90+4 minutos, André Neves fez o 5-3 final.

Já o líder Sporting foi vencer a casa do Famalicão, por 3-1.

Rafael Besugo abriu a contagem logo aos três minutos, Rodrigo Marquês ampliou a vantagem leonina aos 22 minutos.

João Neto reduziu para os famalicenses em cima do intervalo, mas Rodrigo Marquês bisou à entrada para os últimos 15 minutos e selou o resultado final.

Com estes resultados, o Sporting segue em primeiro lugar, com mais quatro pontos do que o Estoril e seis do que o Famalicão. O Benfica está em sexto lugar, com oito pontos.

Nos outros jogos do dia, o Estoril bateu o Estrela da Amadora (2-0), ao passo que o Vizela ganhou ao Torreense (1-0).