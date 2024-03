Alejandro Grimaldo está a brilhar no Bayer Leverkusen, atual líder destacado da Bundesliga, e revela que está feliz com a escolha que fez após sair do Benfica a custo zero no último defeso.

«Barcelona? Houve contactos com várias equipas. Na Liga Espanhola, na Liga Francesa, na Premier League... Quando chegou a hora de decidir, fui para uma equipa onde acreditei que o treinador apostava em mim e tinha um projeto ambicioso. Queria ganhar títulos e creio que este foi um passo correto. Não era uma decisão fácil, mas estou feliz porque está tudo a sair muito bem», afirmou o internacional espanhol numa entrevista ao canal do jornalista Fabrizio Romano.

«Quando o meu empresário disse que o Xabi Alonso queria falar comigo, aceitei logo. Mantivemos conversas durante alguns meses e começámos a negociar seriamente com o Leverkusen», revelou ainda o lateral de 28 anos, acrescentando que está muito satisfeito com o seu papel na equipa alemã: «Sabia que estava preparado para jogar numa liga mais forte. A adaptação foi rápida, senti-me bem desde o primeiro mês e tudo fluiu. Agora tenho mais liberdade, mas joguei toda a minha carreira numa linha de quatro e tinha números semelhantes em termos de golos e assistências. Hoje em dia, os laterais atacam. Melhorei a decisão no último terço. A ajuda da equipa e a liberdade que o Xabi Alonso me dá ajuda-me a melhorar.»

Grimaldo desfaz-se em elogio as a Xabi Alonso, um técnico que considera que «vai marcar uma era nos bancos», mas também recordou outras referências.

«O meu ídolo de infância era Messi. Para mim, é o melhor jogador de todos os tempos. Cresci em La Masia vendo-o a jogar na primeira equipa. Como lateral, gostava do Marcelo, do Real Madrid. É o melhor dos últimos anos», concluiu.