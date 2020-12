Contratado ao Fluminense no verão, Gilberto tem-se assumido como o dono do lado direito da defesa do Benfica desde que André Almeida se lesionou com gravidade.

Na conferência de imprensa de antevisão ao clássico frente ao FC Porto, o jogador brasileiro confessou que é uma pressão substituir o português.

«O André Almeida é um grande jogador e qualquer um que jogue nessa posição vai sentir-se pressionado. Ninguém pode sentir-se titular, o que tenho de fazer é continuar a dar o meu melhor para ter oportunidades», afirmou.

À beira de jogar o primeiro clássico de águia ao peito, Gilberto diz-se com as expectativas elevadas: «A expectativa é grande, todos gostam de jogar um jogo assim. Espero fazer o meu melhor, estou preparado para isso e vamos fazer um grande jogo amanhã.»

O lateral deixou ainda elogios a Jorge Jesus.

«Para quem esteve no Brasil, trabalhar com o mister é uma grande honra, o que ele fez lá foi histórico. Tenho aprendido bastante e evoluído todos os dias.»