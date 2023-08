Gonçalo Ramos já está em Paris para formalizar a transferência do Benfica para o Paris Saint-Germain.

O avançado de 22 anos já tinha acertado as questões salariais com o emblema francês, que neste domingo chegou a acordo com a SAD dos encarnados para uma transferência por empréstimo com opção de compra obrigatória.

O Benfica, tal como o Maisfutebol escreveu, vai receber no imediato 20 milhões de euros numa operação de 65 milhões de euros com mais €15M em objetivos.

Gonçalo Ramos vai agora realizar os habituais exames médicos antes de ser oficializado como reforço do Paris Saint-Germain, que tem no plantel os também portugueses Danilo, Nuno Mendes, Renato Sanches e Vitinha.