Gonçalo Ramos teve um choque duríssimo com Rafa que o obrigou a deixar o jogo do Benfica com o Dín. Kiev logo no início da segunda parte, que pode ver no vídeo associado a este artigo.

O avançado ficou a sangrar da face e, já após o encontro, o treinador Roger Schmidt revelou que Ramos ficou com dois cortes na cara que o obrigaram a ser suturado com 15 pontos.

Pouco tempo após o fim do jogo, o Benfica mostrou nas redes sociais o estado da cara de Gonçalo Ramos que, mesmo assim, não perdeu o sorriso.