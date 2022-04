Na véspera do primeiro jogo frente ao Liverpool, Gonçalo Ramos falou ao site da UEFA, numa conversa que incluiu vários temas.

O avançado do Benfica começou por recordar a estreia pela equipa A dos encarnados e reconheceu a importância de Nélson Veríssimo na sua carreira.

«Marquei duas vezes na minha estreia. Estava longe de pensar nisso e, de repente, o meu primeiro toque é golo e ainda nem tinha interiorizado o primeiro golo e já marcava o segundo... Ainda hoje não consigo explicar o que aconteceu naquela noite», firmou.

«A relação [com Nélson Veríssimo] é excelente. É bom ter alguém que nos conhece bem não apenas dentro de campo, mas também fora dele. É bom sentir isso, deixa-me confortável e fico feliz por as coisas estarem a correr bem», continuou.

Depois, o avançado internacional sub-21 por Portugal assumiu ter algumas semelhanças com Thomas Muller, jogador do Bayern Munique: «Penso que tenho algumas semelhanças com ele e é também um exemplo para mim. Tendo em conta o que eu faço e o que ele faz [ajudar a fechar no meio-campo ou jogar mais junto do ataque para marcar golos], gosto de ser comparado com ele. É uma posição em que me sinto confortável no jogo. Sempre joguei nessa posição desde que comecei.»

Sobre a eliminatória com o Liverpool, Ramos assume que é uma tarefa difícil, mas defende que os encarnados podem vencer qualquer adversário.

«É uma missão difícil. Eles são uma das melhores equipas do Mundo. Não há muito a dizer sobre o Liverpool, mas estamos aqui e isso significa que podemos eliminar qualquer equipa», atirou.