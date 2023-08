Três avançados da América do Sul estão numa lista de alvos do Benfica para substituir Gonçalo Ramos, que tem negociação em andamento para reforçar o PSG, segundo apurou o Maisfutebol.

Os brasileiros Pedro, do Flamengo, e Marcos Leonardo, do Santos, e o argentino Lucas Beltrán, do River Plate, são os nomes sul-americanos bem avaliados pela SAD dos encarnados.

Pedro, de 26 anos, é das opções que mais agrada dentro da Luz, visto que estava referenciado ainda dos tempos de Jorge Jesus. Também pesa a favor de uma eventual negociação o facto de o internacional brasileiro estar em rota de colisão com a Direção do emblema do Rio de Janeiro, depois de ter sido agredido por um membro da equipa técnica.

Ainda no Brasil, Marcos Leonardo é encarado pelo Benfica como um talento promissor. Porém, há a forte concorrência do futebol italiano, especialmente da Roma, que estaria disposta a pagar até 20 milhões de euros pelo jovem de 20 anos.

Por fim, na Argentina, Lucas Beltrán é acompanhado de perto pelas águias há meses. O goleador de 22 anos tem uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros e outros pretendentes na Europa.

Apontado nos últimos dias como alvo do Benfica para reforçar o ataque, Santiago Giménez renovou contrato esta quinta-feira com o Feyenoord. O goleador mexicano de 22 anos assinou até 2027, o que pode dificultar uma transferência este momento.