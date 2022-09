João Leite, pai de Helton Leite, é candidato a deputado estadual nas eleições do Brasil e conta com o apoio especial do filho.

Nas redes sociais, o guarda-redes do Benfica fez um apelo ao voto no pai, com vários elogios pelo meio.

«Estamos a poucos dias das eleições no Brasil e não poderia estar mais orgulhoso da história que meu pai tem construído, com muito compromisso, seriedade e amor ao que faz. Não conheço homem mais íntegro e generoso. Ensinou-me a ter caráter e a amar Deus acima de tudo. No próximo domingo, dia 02 de outubro, ele candidata-se novamente a deputado estadual (45777) e gostaria de pedir o seu voto para que possa continuar o bom trabalho que vem fazendo», escreveu Leite.

As eleições no Brasil decorrem no próximo domingo.