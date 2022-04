O futebolista Henrique Araújo juntou-se ao grupo do Benfica em Nyon, na Suíça, para a final da UEFA Youth League ante o Salzburgo, tendo já trabalhado às ordens do treinador Luís Castro com vista ao duelo marcado para as 17 horas de segunda-feira.

Henrique Araújo, avançado de 20 anos que esta época já alinhou em cinco jogos pela equipa principal, colmata a vaga deixada por Samuel Soares, guarda-redes expulso na meia-final ante a Juventus.

«A chamada do avançado decorre do facto de a expulsão de Samuel Soares no encontro das meias-finais ter aberto uma vaga para um jogador com mais de 19 anos», explica o Benfica, no seu sítio, este sábado.